Yiddá Eslava llora por temor a perder trabajos tras escándalo con Julián: "¿De qué van a comer mis hijos?"

Yiddá Eslava atraviesa una etapa difícil tras un fuerte enfrentamiento con su expareja, Julián Zucchi. La actriz ha manifestado su malestar no solo por la controversia en la que se ha visto envuelta, sino también por el impacto que este conflicto podría tener en su situación financiera. Eslava teme que la situación comprometa su empleo, lo que a su vez podría poner en riesgo la estabilidad de sus hijos.

La pelea entre ambos ocurrió cuando Julián intentó llevarse a los hijos que tienen en común sin la presencia de las nanas, algo que Yiddá consideró inapropiado, sobre todo porque uno de sus hijos tiene autismo.

"Me saco la mugre, por mantener una carrera libre de escándalos. Estaba tranquila en mi casa, y al rato me llaman diciendo que ha pasado todo esto. Ahora, estar en todos los titulares... ¿De qué van a comer mis hijos?" , expresó Yiddá entre lágrimas para "Amor y Fuego" , evidenciando lo mucho que este escándalo la ha afectado.

En una entrevista, Yiddá también compartió cómo, debido a la falta de apoyo de Julián, se vio obligada a presentar un juicio de alimentos para poder cubrir las necesidades de sus dos hijos.

"Yo le puse un juicio de alimentos, yo me hago cargo de mis hijos... Me estuvo dando, pero más de ocho meses no me ha dado. Me hice cargo solita, y el juez tuvo que intervenir", aseguró. De acuerdo con Yiddá, ella ha tenido que hacerse cargo de todo, desde los pagos de las terapias hasta los gastos diarios de sus hijos.