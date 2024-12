Greis Keren cuenta el infierno que vivió durante su relación con Néstor Villanueva: "Me pudo matar"

Néstor Villanueva está envuelto en un nuevo escándalo debido a que su exnovia Greis Keren lo ha denunciado públicamente por presunto maltrato físico y psicológico. La modelo llegó al set de Magaly TV: La Firme para contar el infierno que vivió junto al cantante.

En una entrevista exclusiva para el programa de La Urraca, Greis contó que Néstor tiene arranques de celos cuando ella habla con otros hombres o viste ropa corta. Además, indicó que la mayoría de las peleas han sido por ese motivo.

"Yo le preguntaba por qué salían estas denuncias y él me decía: 'Yo no, Greis, yo nunca he maltratado a nadie' , pero luego, cuando sucedieron estos episodios tan fuertes, yo le decía: 'Es verdad todo lo que decían, porque yo lo estoy viviendo en carne propia' " , dijo Greis.

Enseguida, la locutora afirmó que Néstor siempre graba todo lo que pasa e incluso la filmó cuando mantenían intimidad, y se excusó diciendo que quería tener recuerdos de eso.

Greis Keren también confesó que Néstor Villanueva la ha golpeado hasta en cinco oportunidades y decidió hacer la denuncia pública por presión de su madre, ya que ella no quería hacer un escándalo por su trabajo. "La mayoría de los episodios (de maltrato) han sido escenas de celos", declaró.

Finalmente, Keren mencionó que Néstor Villanueva la manipulaba psicológicamente para que no lo denunciara, aduciendo que tenía problemas legales anteriores y que una denuncia más podría desestabilizarlo emocionalmente.

Tras las acusaciones en su contra, el cantante de cumbia Néstor Villanueva salió al frente para negarlo todo y aclarar lo sucedido. En medio de la controversia con su expareja, Florcita Polo, Villanueva enfrenta otra acusación por parte de Greis Keren. No obstante, se mostró firme en su respuesta.

"Todo lo que está diciendo es falso". Villanueva, quien se comunicó con América Hoy, negó la versión de Greis Keren y expresó que está dispuesto a enfrentar la situación legalmente. "No me estoy escondiendo de nada", aseguró. "No voy a permitir que quieran dañar mi imagen. He estado trabajando duro y manteniendo un perfil bajo, sin escándalos", afirmó.