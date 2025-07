Samahara Lobatón denuncia que fue estafada con 1500 DÓLARES: "Sacaré todas las conversaciones"

Samahara Lobatón está pasando una de las etapas más difíciles de su vida, ya que acaba de denunciar que fue estafada con $1,500 y amenazó con mostrar todas las pruebas contra la persona que traicionó su confianza. Además, pidió que se le reembolse el dinero e hizo un llamado de atención a sus seguidores.

Hace unas horas, la hija de Melissa Klug utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que estaba viviendo un difícil momento, ya que perdió gran parte de sus ahorros y por ello recurrió a sus seguidores para pedir que denuncien el perfil de la persona que presuntamente la estafó.

"Hola, lamentablemente fui víctima de una estafa y estoy a punto de subir absolutamente todo. Señores, la gente trabaja mucho por su dinero, y es muy triste tener que exponer a este estafador y pedir que me ayuden a denunciar sus redes sociales", escribió la influencer en una primera historia .

Aunque no dio detalles sobre la estafa, Samahara publicó después una captura de pantalla del perfil de Eduardo Díaz, quien en redes sociales figura como experto en redes sociales y representante de celebridades a nivel internacional, además de ser creador de contenido y tener una agencia propia.

"Me estafó con $1,500. Estoy esperándote para que me los devuelvas o sacaré todas las conversaciones. Por favor, denuncien su perfil, obviamente me bloqueó", denunció Samahara, agregando emojis de ratas.