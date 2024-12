Lisandra Lizama confesó mala experiencia en 'Puro Floro' tras polémica con Gabriela: "La peor entrevista"

La expareja de Mauricio Diez Canseco, Lisandra Lizama, se pronunció tras el escándalo generado por la humillación sufrida por Gabriela Serpa en el podcast 'Puro Floro'. Lizama reveló que vivió una experiencia similar con los conductores del programa.

En un mensaje enviado a Instarándula, Lisandra expresó su indignación por lo que le pasó a Gabriela, quien se mostró visiblemente afectada durante la transmisión en vivo. La cantante recordó su propia experiencia con los conductores de Magaly Medina, afirmando que fue la entrevista más incómoda de su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En un detallado mensaje dirigido al portal de Samuel Suárez, Instarándula, la artista y actriz cómica expresó su descontento ante la situación que vivió Gabriela Serpa y reveló que vivió una experiencia similar con los urracos de Magaly Medina.

"Eso mismo me hicieron hace una semana... es la entrevista más incómoda de mi vida.... les dije que si no cambiaban de tema me paraba y me iba", comentó Lisandra Lizama.