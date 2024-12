Magaly tras polémica de 'Puro Floro' con Gabriela Serpa: "Me afecta cuando dicen los urracos de Magaly"

La presentadora de televisión, Magaly Medina, ha decidido pronunciarse sobre la reciente polémica en el podcast de sus urracos, 'Puro Floro' y respaldó a Gabriela Serpa, quien se sintió profundamente incómoda por comentarios indebidos de los comunicadores.

Ante ello, la 'Urraca' se desligó de los comentarios emitidos por sus reporteros, ya que ella dejó en claro que no comparte este tipo de comportamientos. En ese sentido, cuestionó a sus 'urracos' en su programa en vivo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La noche del viernes 20 de diciembre, Magaly Medina abordó la polémica que rodea a tres de los reporteros de su programa: John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz. Los comunicadores han enfrentado severas críticas luego de que hicieran llorar a Gabriela Serpa durante su intervención en el podcast 'Puro Floro', al revelar que habían tenido acceso a fotos y conversaciones privadas de la actriz.

De igual forma, la conductora dio a entender que este tema también la afecta, pues muchas veces se hace referencia a sus trabajadores como los "urracos de Magaly".

" Acá las jaladas de orejas han estado bastante fuertes ", concluyó, quitándole la responsabilidad de su programa. "Hago el deslinde necesario porque me siento afectada cuando se refieren a ellos como los urracos de Magaly", sostuvo.

En la misma línea, Magaly Medina no dudó en expresar su apoyo hacia Gabriela Serpa por lo sucedido en el programa podcast 'Puro Floro', en donde se tuvo que retirar llorando luego de los comentarios inapropiados de los comunicadores.

"Desde acá, rechazo totalmente cómo manejaron esa entrevista con Gabriela. Tú no puedes decirle a alguien, menos a una mujer tan susceptible, que has visto (sus fotos íntimas). Ella inmediatamente pensó que sus fotos estarían en todas las redes sociales, y no fue así", señaló.