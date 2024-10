Paola Ruíz revela que un expresidente del Perú intentó conquistarla: "Sigue vivo"

En una entrevista reciente en el popular podcast 'Rondón Tolón', dirigido por Ricardo Rondón, la exvedette Paola Ruiz sorprendió con una revelación sobre su pasado. Conocida en el mundo del espectáculo como 'La Cocotera', Ruiz confesó que durante el auge de su fama fue cortejada por un expresidente de Perú, quien le habría hecho una propuesta inapropiada.

Esta revelación ha causado sorpresa entre los seguidores de Paola Ruiz, quien ha sido una de las vedettes más reconocidas del medio artístico. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En su conversación con Ricardo Rondón, Paola Ruiz habló abiertamente sobre las diversas experiencias que ha tenido en su trayectoria como vedette, modelo y figura pública. Lo que más destacó fue su revelación acerca de los acercamientos inadecuados que recibió de personas influyentes, entre ellos políticos, empresarios, deportistas y, especialmente, un expresidente.

Pese a la fuerte revelación de Paola Ruíz, la exvedette decidió mantener en secreto la identidad del expresidente que intentó cortejarla en el pasado.

Sin embargo, soltó un dato curioso que llamó la atención de muchos. "El que me pretendía no, no está muerto, está vivo", acotó la ahora empresaria Paola Ruiz.