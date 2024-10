¿Las elogió? Paola Ruiz se confiesa y revela cómo fue su relación con Tula Rodríguez y Mariella Zanetti

Ricardo Rondón lanzó un nuevo episodio de su podcast "Rondón Tolón", en el cual entrevistó a Paola Ruiz, una conocida bailarina y vedette. Durante la charla, la popular "Cocotera" se animó a compartir más detalles sobre cómo fue su experiencia conviviendo en los vestuarios con Tula Rodríguez y Mariela Zanetti.

Recordemos que ellas fueron reconocidas vedettes del medio artístico en su momento. Sin embargo, no todos conocían algunos detalles que ocurrían detrás de las cámaras. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

En la entrevista con Ricardo Rondón, Paola Ruiz recordó sus primeros pasos en la televisión y cómo logró unirse a "Risas en América". Además, habló sobre su relación con Tula Rodríguez y Mariella Zanetti, dos de las vedettes más destacadas de América TV en los años 90.

"No me gusta ser hipócrita, con Tula y con Mariela, la verdad yo no tuve una relación de súper amigas (...) Compartíamos en algunas ocasiones camerino, sí. Pero de ahí, yo me salía del camerino y prefería cambiarme en el baño con las bailarinas, porque me sentía más cómoda. Ellas eran divas en ese momento, estaban en su momento, yo era una chica nueva que recién llegaba", comenzó señalando recordando sus inicios en la televisión.