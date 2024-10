Josetty Hurtado se 'desubica' con periodista que le preguntó por 'Chibolín': "No eres nadie, no te voy a dar luz"

En una reciente fiesta organizada por Paris Hilton, Josetty Hurtado y su hermana Gennesis se convirtieron en el centro de atención, pero no por la celebración, sino por un incómodo momento con la prensa. La situación se tornó tensa cuando Claudia Kosters, una periodista peruana, se acercó a las jóvenes para preguntar sobre el encarcelamiento de su padre, el popular 'Chibolín'.

Josetty, quien es hija del conocido comediante Andrés Hurtado, se mostró visiblemente incómoda cuando una periodista peruana, Claudia Kosters, le preguntó sobre su padre y que este está en prisión.

Al ser interrogada por Claudia sobre los problemas legales que enfrenta su padre, respondió de manera bastante soberbia: "Imagínate, no les contesto ni a los programas de televisión de allá, te voy a contestar a ti que eres nadie".

La insistencia de la periodista no cesó y, en un intento de obtener más información, le preguntó: "¿Cuéntanos qué es lo que pasa? La gente quiere saber qué es lo que pasa". Josetty, lejos de responder, lanzó un comentario que dejó a todos sorprendidos: "No te voy a dar a ti luz, imagínate. No eres nadie".