Carlos Cacho no cree que Josetty y Génnesis Hurtado deban regresar al Perú: "Será otro problema"

Carlos Cacho, amigo cercano de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', ha hecho fuertes declaraciones sobre la situación de las hijas del popular presentador. A pesar de que su padre se encuentra actualmente en prisión, Cacho cree que Josetty y Génnesis no deberían venir al Perú.

En una reciente entrevista, Carlos Cacho explicó su punto de vista, señalando que la llegada de las hermanas Hurtado podría afectar negativamente el estado emocional de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. Cacho considera que Josetty y Génnesis no deberían regresar al Perú en este momento.

"No corresponde que vengan al Perú. Mi manera de pensar es que si ellas vienen, alterarán más a Andrés. Él ya tiene un problema, y si sus hijas vienen, será otro más. No es conveniente, no es el momento", expresó para Trome con seriedad.