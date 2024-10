¡Teme por su vida! Andrés Hurtado preocupado por acogerse a colaboración eficaz tras encarcelamiento

El expresentador de televisión, Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, está atravesando momentos difíciles en el penal de Lurigancho. El humorista estaría preocupado por revelar toda la información que posee, y así se lo habría comunicado al equipo de la fiscalía que lo investiga.

En un reciente informe de un medio local, el padre de Josetty Hurtado reveló detalles del duro momento que está atravesando, pues teme por su vida. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Andrés Hurtado preocupado por represalias

Durante un reciente informe publicado por Perú 21, Andrés Hurtado decidió sincerarse tras el duro momento que está atravesando. En ese sentido, 'Chibolín' le habría asegurado a los fiscales que tiene temor por 'abrir la boca' ante las posibles represalias en su contra. Y es que, el exconductor de televisión considera que, si declara, lo podrían matar.

"Su actitud hace creer al fiscal supremo Alcides Chinchay y a su adjunta Alejandra Cárdenas que está usando ese comodín en caso de que no consiga que se anulen los 18 meses prisión preventiva en segunda instancia" , indica el reportaje. El argumento para no tomar la decisión de acogerse a ser colaborador eficaz es el temor de las represalias que pueden atentar contra su vida.

Cabe recordar que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, tendrá que revelar toda la información que posee acerca de la denuncia presentada por Ana Siucho, relacionada con el supuesto soborno de un millón de dólares que habría gestionado para la fiscal Elizabeth Peralta, por encargo del empresario Javier Miu Lei.

Además, Hurtado deberá explicar los envíos de dinero a sus hijas, Josetty y Génnesis, quienes muestran un estilo de vida lujoso en los Estados Unidos.

Días atrás, el programa 'Amor y Fuego' contactó a Percy Sampén, abogado de Andrés Hurtado, para que comente sobre el comportamiento del popular Chibolín en el penal de Lurigancho. En 'Panamericana', se afirmó que el exconductor mostraba actitudes prepotentes hacia los reclusos y el INPE.

🔴 La actitud de Andrés Hurtado "Chibolín" ha cambiado respecto a la semana anterior. Con total prepotencia, afirmó que "yo no me voy a quedar mucho tiempo aquí", refiriéndose a su estacia en el penal de Lurigancho. #AndrésHurtado #Chibolín #Lurigancho #Declaraciones #Estancia #Panorama #PanamericanaTV

El abogado del Estudio Elio Riera desmintió las declaraciones de 'Panorama' y subrayó que su cliente mantiene una muy buena relación con los internos. Además, criticó la difusión de información que, según él, no estaría verificada.

"El Sr. Andrés tiene una buena relación con los internos del pabellón donde está internado. Te puedo ratificar que es bastante buena por lo que he podido apreciar, me parece muy extraño que eso haya salido en un programa dominical, no ha sido corroborado y no se ajusta a la verdad", indicó.