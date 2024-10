Gennesis Hurtado vive incómodo momento al ser cuestionada sobre su padre 'Chibolín': ¿Qué dijo?

En un evento reciente en Los Ángeles, Gennesis Hurtado, hija del popular Andrés Hurtado, vivió un momento incómodo cuando el periodista argentino Javier Ceriani le preguntó por su padre, quien se encuentra en prisión preventiva. Gennesis asistió a la avant premiere de una película, pero no esperaba que la conversación se centrara en su situación familiar.

Gennesis Hurtado, la hija del conocido presentador Andrés Hurtado, tuvo un momento tenso durante el estreno de la película "Smile 2" en Los Ángeles. El periodista argentino Javier Ceriani no dudó en preguntarle sobre su padre, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

La influencer asistió al evento con un look espectacular, luciendo una peluca blanca y un maquillaje de fantasía, pero no esperaba que la conversación girara en torno a su familia.

Todo sucedió en la alfombra roja, donde Gennesis fue abordada por Ceriani. En un principio, la joven se mostró animada al hablar sobre su apariencia.

La hija de 'Chibolín' intentó mantener el enfoque en el evento, que celebraba el nuevo lanzamiento de terror de Paramount Pictures. A pesar de sus esfuerzos, la pregunta la dejó desconcertada, y quedó claro que la situación familiar es un tema complicado para ella.

Andrés Hurtado ha estado enfrentando graves acusaciones, que incluyen lavado de activos y tráfico de influencias. Esto ha llevado a que tanto Gennesis como su hermana Josetty mantengan un perfil bajo y eviten pronunciarse públicamente sobre el asunto. Aunque están tratando de continuar con sus vidas en Estados Unidos, la presión mediática es innegable.

Javier Ceriani, al notar la incomodidad de Gennesis, trató de calmar el ambiente mencionando que había trabajado con su padre en un programa de Netflix. Sin embargo, Gennesis se mostró firme en su decisión de no profundizar en el tema.

A pesar del escándalo familiar, Gennesis ha encontrado maneras de mantener una actitud positiva. Con un tono burlón, comentó en redes sociales que "se dedica" a ser tiktoker, lo que la hizo parecer despreocupada ante las críticas que la rodean.

"El otro día me preguntó mi mamá en qué trabajaba. Ni modo, valió madres, le tuve que decir. Mamá, soy tiktoker. ¿Y qué chingados es eso? Pues es una aplicación donde haces un chistecito y te dan un 'like'. Yo bailo, canto, hasta les digo que vendo gelatinas y ni así me regalan un 'like' amá", se escucha en el video, desafiando la percepción de que vive una vida de lujos gracias a su padre.