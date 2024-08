Kylie Jenner celebra su cumpleaños 27 en un lujoso yate junto a su familia y amigos: "Llena de amor"

Kylie Jenner, una de las empresarias más prósperas y reconocidas del clan Kardashian, celebró su 27 cumpleaños el pasado 10 de agosto en un lujoso yate, rodeada de sus seres más cercanos. La joven magnate, famosa por su marca de cosméticos Kylie Cosmetics, decidió disfrutar de su día especial en alta mar, donde compartió momentos inolvidables con sus dos hijos, Stormi y Aire.

La celebración fue íntima pero llena de glamour, como es característico en la vida de Jenner. Además de sus pequeños, la acompañó su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou, con quien ha mantenido una estrecha relación a lo largo de los años. Las dos amigas disfrutaron del sol y la brisa marina, capturando varios momentos en redes sociales que rápidamente se hicieron virales.

"27 (básicamente 30). Llena de amor y muy agradecida. Gracias Dios", escribió la empresaria en su publicación de Instagram.

Kylie Jenner, quien ha sido una figura central en el mundo del entretenimiento desde su adolescencia, ha logrado construir un imperio empresarial que la ha llevado a ser una de las jóvenes más influyentes y adineradas del mundo. A sus 27 años, sigue sorprendiendo con su capacidad para innovar y mantenerse en la cima de la industria de la moda y la belleza.

El imperio de Kylie Jenner

Kylie Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California, y es parte del famoso Clan Kardashian. Desde joven, Kylie creció bajo los reflectores gracias al reality show "Keeping Up with the Kardashians", donde su vida y la de su familia se volvieron el centro de atención mundial.

A lo largo de los años, Kylie se ha destacado no solo por su presencia en la televisión, sino también por su emprendimiento. En 2015, lanzó su línea de cosméticos, Kylie Cosmetics, con su famoso "Lip Kit", que fue un éxito instantáneo. Esto la llevó a convertirse en una de las jóvenes empresarias más ricas del mundo.

Además de su éxito en los negocios, Kylie es madre de dos hijos, Stormi y Aire, fruto de su relación con el rapero Travis Scott. A pesar de su juventud, ha sabido equilibrar su vida profesional y personal, siendo un modelo a seguir para muchos. Hoy en día, Kylie sigue siendo una figura influyente en la moda y la belleza, utilizando las redes sociales para compartir su vida y promover sus productos.

Es así que, Kylie Jenner se convirtió en una de las empresarias más jóvenes del mundo, aunque ha pasado mucho tiempo de eso ya que hace poco celebró su 27 cumpleaños en compañía de sus amigos y familia en el lujoso yate.