Pamela Franco arremete contra empresaria que la llevó de gira por Europa: "Una raya más al tigre"

Pamela Franco continúa en el ojo de la tormenta luego que la empresaria que la llevó a Europa la acuse de hacerle perder dinero porque no tuvo la acogida esperada. Es así que, la cantante ha salido a defenderse de dichas acusaciones, tomando todo deportivamente.

Cómo se recuerda, la cantante de cumbia viajó al viejo continente hace algunas semanas con la promesa de presentarse en distintas ciudades, pero varios de sus espectáculos fueron cancelados a último minuto por la poca venta de entradas, según indicó Susan Bernal, empresaria que la contrató.

Además, la organizadora de eventos confesó que tratar a Pamela Franco durante su paso por Europa fue complicado ya que tuvo varias exigencias y su presencia en las discotecas no fue rentable para quienes apostaron por ella.

Pamela Franco le responde a empresaria

Tras su regreso a Lima, la cantante de cumbia fue abordada por los reporteros de 'Amor y Fuego'. Lejos de reconocer que no encajó en las expectativas que los empresarios que contrataron tenían, se limitó a mandar un dardo contra Susan Bernal.

"Con qué intención salen a hablar en estos momentos, si les contara todo lo que he tenido que pasar allá yo y mi gente. Yo fui a hacer mi trabajo y he cumplido lo que tenía que cumplir... Es una raya más al tigre, tantas personas que hablan", declaró la expresentadora de 'Consume Perú'.

Empresaria revela que Pamela Franco le generó pérdidas

Según indicó la empresaria en conversación con un reportero del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, hubieron varias presentaciones que tuvieron que ser canceladas debido a que no se vendieron las entradas, lo cual le generó una gran pérdida.

"Estoy con una pérdida total, habré perdido unos 7 mil u 8 mil euros", declaró al programa de espectáculos.

Asimismo, contó lo complicada que fue la relación con Pamela Franco ya que en una oportunidad se negó a hacer la prueba de sonido. Sin embargo, la denuncia más grave es que el coordinador de los shows le contó que había recibido amenazas desde Perú ya que no querían al imitador de Christian Cueva esté en un show de Madrid.

No cabe duda que la gira de Pamela Franco por Europa ha generado una ola de críticas porque no llenó las expectativas de la empresaria que la contrató, quien a su vez salió para revelar que tuvo pérdidas de hasta 8 mil euros porque no llenó sus presentaciones pactadas.