Fernando Llanos se sincera tras ser despedido de la televisión: "Perdí un trabajo y gané una comunidad"

Recientemente, Fernando Llanos habló con el programa 'Todo se filtra' acerca de su inesperada salida de América Televisión. Comentó de manera sorprendente sobre su despido y explicó por qué ya no siente nostalgia por estar en la televisión. Reveló que ha recibido ofertas para regresar a dicho medio, pero prefiere continuar trabajando con su comunidad en las redes sociales.

Actualmente, Fernando Llanos ha conseguido un gran número de seguidores en sus plataformas sociales, lo cual le ha permitido continuar con su trabajo de periodista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El programa 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, logró conversar con el reconocido periodista Fernando Llanos, quien luego de ser despedido de la televisión, ahora goza de gran popularidad en las redes sociales por la comunidad que ha formado.

En ese sentido, Llanos ha detallado que no extraña regresar a la televisión, a pesar de las propuestas que ha recibido. Incluso, sostuvo que prefiere seguir vigente con su público en las redes sociales, pues fueron ellos quienes le dieron la oportunidad de seguir trabajando cuando otros medios de comunicación le cerraron las puertas.

"No, ni un poquito, nada. Me han alcanzado algunas propuestas para volver a la televisión, para hacer noticieros, pero prefiero hacer este tipo de contenidos... por sobre todas las cosas, estoy feliz, así que me preguntas si extraño la tele, no, no la extraño", acotó para las cámaras de Todo se filtra.