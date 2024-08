Facundo González revela que Paloma Fiuza fue su primer amor: "Me enamoré"

En una reciente entrevista de Facundo González, el ex chico reality confesó que a pesar de haber tenido muchas relaciones en el pasado su primer amor fue Paloma Fiuza con quien mantuvo un romance durante poco más de 3 años, siendo una de las parejas más sólidas que ha tenido el argentino.

Como se sabe Facundo se encuentra enamorado de su pareja actual Oriana Marzoli a quien conoció en un reality chileno y con quien la química fue inmediata.

Facundo González confiesa que Paloma fue su primer amor

En una entrevista para el podcast de Verónica Linares, Facundo González reveló que siempre ha sido exquisito con las mujeres, sin embargo, encontró el amor por primera vez en Paloma Fiuza.

"Me enamorado sí, pero mi primera novia de quien me enamore fue de Paloma todos lo saben y después hasta ahí me llegó tarde", dijo inicialmente el modelo quien se encuentra bastante ilusionado con la chilena Oriana.

Facundo aseguró que para él los 3 años que compartió con Paloma fueron como una eternidad, pese a ello, fue una de las relaciones que más destaca por todas las experiencias bonitas que vivieron como pareja.

@eegoficial Facundo González intentó poner nerviosa a Paloma pero salió mal #EEGElClásico ♬ sonido original - EEG

A pesar de haber compartido juntos más de 3 años, el modelo guarda un bonito recuerdo de la brasileña quien también se encuentra enamorada de su novio uruguayo.

El argentino también añadió que es una persona muy desconfiado de las mujeres debido a que compartió de pequeño con muchas de ellas y sabe sus defectos según el ex chico reality.

Diversos usuarios recordaron esta bonita pareja que jamás estuvo envuelta en escándalos y a pesar de no haber durado mucho tiempo terminaron su romance e la mejor manera, tanto así que hasta el día de hoy se desean lo mejor con sus respetivas parejas.

Fabio Agostini terminó su amistad con Facundo González

En el último programa de "América hoy" Fabio Agostini fue el invitado especial y dio detalles de lo que se vive en un reality debido a que fue parte de uno en Chile junto a otros chicos del espectáculo.

Sin embargo, lo que causó sorpresa es que Fabio reveló que cortó su amistad con Facundo González a quien consideraba un hermano al igual que Said y Austin.

El modelo no quiso brindar detalles del motivo que lo llevó a cortar todo vínculo con el popular "Wacho" y solo aclaró que se sintió muy decepcionado.





"Estoy decepcionado. No es nada con temas de mujeres. (Fue) por falta de lealtad, pero no voy a decir más detalles, los detalles ya se los dije en su momento y hablamos las cosas. Yo le dije que todo bien, buen rollo por el círculo de amistad que tenemos porque vamos a coincidir, pero tú ya no eres mi hermano", expresó.

Por otro lado, aseguró que será probable que los vean juntos debido a que comparten el mismo círculo de amigos pero ya no es más su hermano solo es un conocido más.

"Yo no tengo nada con Oriana (actual pareja de Facundo)... Ya no eres ni Austin ni Said, que son personas que quiero mucho. Para las buenas están todo el mundo, pero para las malas...", agregó Fabio.

Facundo González a pesar de haber confesado detalles sobre su vida sentimental con Paloma Fiuza, el 'Wacho' se encuentra enamorado de Oriana Marzoli la mujer que le ha robado el corazón.