¡Roche! Jessica Newton: Diseñadora denuncia que no le devolvieron 15 vestidos que le prestó para el Miss Perú

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme', la conductora expuso la denuncia de la dueña de una Boutique en la Molina quien afirma haber prestado 15 vestidos a las modelos de Jessica Newton para que puedan lucirlo en la pasarela y luego devolveros, sin embargo, hasta el día de hoy espera la entrega de sus prendas o el pago de ellas.

La dueña de las prendas hizo un llamado a la encargada del Miss Perú, Jessica Newton para que asuma las prendas que fueron prestadas y le de una pronta respuesta ya que le genera una gran pérdida en su negocio.

Isabel Pita, dueña de una boutique en la Molina arremetió contra el Miss Perú y la directora Jessica Newton por haberla estafado tras prestarle 15 vestidos para sus candidatas.

Según la dueña del negocio afirmó que el pasado 9 de marzo el asistente de Jessica Newton, Gabriel Nardielo, se contactó con ella para que pudiera facilitarle dos vestidos para las candidatas del Miss Perú.

Se sabe que el trato constaba en que las prendas iban a ser prestadas por unos días a cambio de publicidad qué es lo que permite que su negocio se mantenga vigente.

"Los usaban para el desfile, no se etiquetaban y los devolvían. Hasta ahora no nos han devuelto nada" , dijo indignada Isabel quién considera que esta es una pérdida grande económica para su trabajo.

Y eso no fue todo ya que también confesó que el pasado 28 de marzo le pidieron cinco vestidos de gala para que Luciana Fuster se lo pudiera llevar hasta Tailandia con la promesa de que se lo devolverían a inicios de julio pero esto nunca pasó.

Luti Lobatón, mano derecha de Jessica Newton se contactó nuevamente con Isabel para pedirle que vistiera a 35 participantes en Miss Perú con dos prendas para cada una, debido a la experiencia previa, la dueña de la boutique decidió no ofrecer más sus servicios.

Isabel trató de contactarse con Jessica a través de su cuenta oficial de Instagram para pedirle que le devuelva las prendas, sin embargo, no tuvo éxito en una pronta respuesta de la empresaria.

"Me han estafado, me han engañado, estoy pidiendo que me hagan devolución o me paguen los vestidos", dijo la dueña de la boutique al informe de Magaly Medina.