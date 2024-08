Pamela Franco responde a la curiosa indirecta de Pamela López: "No tiene la verdadera información"

Pamela Franco, conocida cantante de cumbia, ha decidido hablar tras ser el centro de una polémica en redes sociales. A su llegada a Lima luego de una gira por Europa, Franco enfrentó los comentarios de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien aparentemente lanzó un dardo en las redes sociales contra ella.

Pamela Franco responde a indirecta de Pamela López

¡No se queda callada! Pamela Franco, la cantante de cumbia, ha lanzado una respuesta contundente a Pamela López. Esto sucede luego de que la aún esposa del futbolista Christian Cueva publicó un mensaje que muchos interpretaron como un dardo para Franco.

Todo comenzó cuando Pamela López publicó una imagen de un plato de conchas de abanico con la frase: "Solo conozco un par de conchas más frescas que estas".

Esta publicación fue difundida por el portal Instarándula y rápidamente generó especulaciones entre los internautas. Muchos seguidores asumieron que el comentario estaba dirigido a Pamela Franco.

Una usuaria incluso comentó: "¿El par de conchas frescas lo dirá por la Franco y la Pumarica?", refiriéndose a la exintegrante de Alma Bella.

Pamela Franco sobre indirecta de Pamela López. (Amor y Fuego)

Pamela Franco responde. Al ser consultada por el programa de espectáculos "Amor y Fuego", Pamela Franco fue clara y directa en su respuesta. La cantante se mostró confundida y fastidiada con la pregunta, dio a entender que no le preocupa y que está concentrada en otras cosas.

Franco también expresó que no está preocupada por las especulaciones. "¿Tú crees que tendría que? No quiero hablar nada de eso", respondió cuando le preguntaron si se sentía aludida por la publicación de López. La cantante dejó claro que no piensa perder tiempo en rumores y que prefiere concentrarse en su vida y carrera.

"Es que en realidad, (ella) no tiene la verdadera información... Bueno, si de repente en algún momento se dé el caso que yo tenga que hablar, pero ahora no", señaló la cantante, dando a entender que, aunque ahora no va a hablar al respecto, podría hacerlo en el futuro.

Alejada de TikTok por las críticas

La cantante Pamela Franco también comentó sobre su decisión de dejar de hacer videos en TikTok. Según explicó, sus publicaciones eran constantemente malinterpretadas como indirectas hacia otras personas. Y ella prefiere evitar eso.

"He dejado de hacer TikToks por lo que ustedes piensen, eso no es vida... No tienen la verdadera información", comentó Franco, refiriéndose a la falta de contexto que suelen tener los comentarios en redes sociales.

A pesar de las críticas, Pamela afirmó que su enfoque está en seguir trabajando y creciendo profesionalmente, dejando las polémicas de lado. Aunque por el momento Pamela Franco ha decidido no hablar públicamente sobre los detalles de su relación con Christian Cueva o responder a las indirectas de Pamela López, dejó en claro que no descarta hacerlo más adelante.

La cantante está decidida a no dejarse afectar por los rumores y sigue centrada en su carrera musical. Mientras tanto, sus seguidores están atentos a cualquier novedad sobre esta controversia que ha captado la atención de los medios y el público.

Por ahora, Pamela Franco prefiere mantener su vida personal fuera del ojo público y enfocarse en sus proyectos, demostrando que está lista para seguir adelante sin dejarse influenciar por el ruido mediático. La indirecta de Pamela López aparentemente hacia ella no la preocupa. Más bien, aclara que López no sabe todo y que en algún momento hablará.