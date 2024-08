Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva tras regresar de Europa: "Esto no me va a detener"

Pamela Franco llegó a Lima y fue recibida por una multitud de periodistas en el aeropuerto Jorge Chávez, ansiosos por saber más sobre su situación actual, especialmente sobre su relación con el futbolista Christian Cueva, conocido como 'Aladino'. Sin embargo, la cantante dejó en claro que no tiene intención de hablar de su vida amorosa en este momento y que está enfocada en su trabajo y su hija.

Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva

A su llegada a Lima, de su polémica gira en Europa, Pamela Franco fue consultada sobre su relación con el futbolista Christian Cueva. Franco prefirió mantener la reserva y se negó a dar detalles. Pero, dejó en claro que pese a lo que digan, no se derrumbará.

"Cada quién tiene su lugar. ¿Creen que estas cosas a mí me benefician? Yo no lo creo así, pero en fin, es lo que me toca pasar en estos momentos. Lo asumo, pero esto no me va a detener ni va a hacer que yo me quede tirada en mi casa llorando", comentó la cantante.

Pamela también aseguró que no se va a detener por las habladurías o los rumores que circulan. Expresó que no piensa llorar por su pasado o por las especulaciones que hay.

"Yo tengo que seguir, y eso es lo que voy a hacer. No me voy a detener en el pasado, no voy a estar llorando ni me voy a sentir mal por inventos", agregó, dejando claro que está decidida a seguir adelante.

El trabajo es su prioridad

La artista está completamente enfocada en su carrera y en el bienestar de su hija. Aseguró que seguirá adelante por ella, pese a los comentarios negativos. Ella ve como un deber el superarse y trabajar por el futuro de su hija.

"Yo estoy bien, eso es lo importante. Lo que espero es seguir trabajando porque tengo una niña por quien luchar, y yo tengo que seguir adelante más allá de las críticas", explicó Pamela, subrayando que su principal motivación es su hija y su desarrollo profesional.

Pamela Franco ha estado trabajando en nuevos proyectos y se mantiene optimista sobre el futuro. Aunque reconoce que las críticas son parte de la fama, ella prefiere centrarse en lo positivo y en seguir creciendo.

Decisión de alejarse de TikTok. Pamela también reveló que ha decidido dejar de hacer videos en TikTok, ya que muchas de sus publicaciones eran interpretadas como indirectas.

"He dejado de hacer tiktoks por lo que ustedes piensen, eso no es vida... No tienen la verdadera información", señaló.

Aunque por ahora Pamela ha optado por no hablar públicamente sobre su situación personal, indicó que podría hacerlo en el futuro si lo considera necesario. "Si en algún momento se da el caso que yo tenga que hablar, pero ahora no", concluyó la cantante.

Pamela Franco ha dejado claro que está enfocada en su trabajo y en su hija, y prefiere mantener su vida personal en privado. A pesar de los rumores sobre su relación con Christian Cueva, la cantante está decidida a seguir adelante sin dejarse afectar por las críticas. Con una actitud positiva y decidida, Pamela continúa trabajando en sus proyectos, priorizando su futuro y su familia.