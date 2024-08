Pamela Franco: Empresaria encargada de la gira por Europa de la cantante revela que recibió amenazas

¡Lo contó todo! Susan Bernal, la empresaria encargada de la gira por Europa de Pamela Franco, contó los pormenores que tuvo que enfrentar durante los conciertos de la cumbiambera. Y es que Bernal contó para las cámaras de Amor y Fuego que habría recibido amenazas por las rosas azules que recibió la cantante en una conferencia de prensa.

De igual forma, contó algunos problemas que tuvo con Franco previo a sus presentaciones y expresó su punto de vista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La empresaria que invirtió en las presentaciones de Pamela Franco por Europa reveló los problemas que tuvo con la cantante durante sus presentaciones. En ese sentido, llamó la atención al contar que hasta recibió amenazas por parte de gente de Trujillo luego de que la cumbiambera recibiera rosas azules.

Por si fuera poco, Susan Bernal contó que recibió fuertes amenazas contra su persona por gente proveniente de Perú. En ese sentido, ella considera que las rosas azules habrían ocasionado este problema e inseguridad para ella durante la gira.

"El coordinador me dice que ha recibido amenazas de Perú, donde me sindican a mí que yo he organizado todo esto, que no querían al imitador cerca de Pamela, ya que ya basta con el tema de las rosas azules", comentó durante la conversación con 'Amor y Fuego'.