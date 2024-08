Christian Cueva se alejaría de Cienciano: Conoce las dos complicaciones que podrían en riesgo el fichaje

Christian Cueva, el jugador de la selección peruana, parecía estar muy cerca de unirse al Cienciano después de dejar Alianza Lima a fines de 2023. Sin embargo, las negociaciones se han complicado, y ahora el fichaje está en duda. ¿Qué está pasando? Aquí te lo contamos.

Christian Cueva ha sido voceado como posible jugador de Cienciano, después de salirse de Alianza Lima en 2023. Sin embargo, el posible fichaje parece complicarse. Según el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, las conversaciones entre Cueva y Cienciano no han avanzado como se esperaba.

"Me dicen que Cueva y Cienciano se han alejado. No hay nada firmado como se dijo. Pregunté si anda encaminado y me dijeron que por el momento no. No sé si van a acercar posturas", comentó Loret de Mola en el programa 'Mano a Mano'.