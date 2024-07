Pamela Franco sorprende con inesperada revelación tras ser vinculada con Christian Cueva ¿Enterró a 'Aladino'?

El conductor de televisión Carloncho se animó a llamar a Pamela Franco en pleno programa en vivo para su canal 'No somos TV' para consultarle aspectos que pocos usuarios conocían sobre la cantante. En ese sentido, Franco no dudó en revelar detalles sobre su actual situación amorosa.

Ante ello, llamó la atención sobre sus revelaciones pues, de esta forma, quedaría descartado algún vínculo con Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Como se conoce, la cantante de cumbia Pamela Franco está de gira por Europa, pero sigue siendo el centro de atención debido a su supuesto romance secreto con el aún esposo de Pamela López. En medio de la controversia, el locutor Carloncho le preguntó sobre su vida privada y si tenía algún pretendiente. La artista ofreció declaraciones inesperadas que llamaron la atención rápidamente de los usuarios.

"Tú sabes que una mujer como yo tiene muchos pretendientes, eso es normal, pero ahorita estoy sola, soltera y dedicándome a mi carrera, ya que tú no me hiciste caso, ya me resigné. Tú no eres mi pretendiente, yo te invitaba a salir y yo me choteabas, ni un café me aceptaste. Todo lo que me está pasando es tu culpa, Carloncho...", añadió en referencia al tema amoroso, sin mencionar nada relacionado al popular 'Aladino'.