Magaly Medina destroza a Christian Cueva por orinar en plena calle: "Lamentable ver estos espectáculos"

Christian Cueva, el conocido futbolista peruano, está nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, Magaly Medina lo ha criticado fuertemente en su programa "Magaly TV La Firme" tras ser captado orinando en la calle y en estado de ebriedad. La conductora no se guardó nada y lanzó duras críticas sobre su comportamiento.

El futbolista Christian Cueva fue captado orinando en plena vía pública por las cámaras de "Magaly TV La Firme". Ante ello, Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse y criticar duramente la actitud de Cueva, siendo jugador nacional y padre de familia.

El incidente ocurrió en Santiago de Surco, donde Christian Cueva había participado en una pichanga antes de unirse a una celebración que se prolongó hasta la madrugada. Las cámaras del programa captaron al futbolista en evidente estado de ebriedad, consumiendo bebidas alcohólicas y fumando tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos.

"Ahora que está solo, él hace lo que quiere en su vida, pero en realidad siempre lo ha hecho. No tiene compromiso ni con el equipo que juega, ni compromiso con el hogar que formó", expresó Magaly Medina, resaltando la falta de responsabilidad de Cueva.

Magaly no se quedó ahí y siguió criticando la conducta del jugador. Esta vez sus comentarios fueron dirigidos al comportamiento que debería tener como supuesto futbolista profesional; es decir, cuidar su físico, no tener vicios, etc.

"Ya no debería andar de pichanga en pichanga, como si fuera un adolescente irresponsable. Se supone que él es un futbolista de alto nivel que debe conservar su físico, pero ¿cómo va a jugar así en altura? Tomando, fumando...", comentó, destacando las posibles repercusiones en su rendimiento deportivo.

Además, comparó el comportamiento de Cueva con el de otros futbolistas que vieron sus carreras caer por situaciones similares. Magaly lo comparó específicamente con Jean Deza.

"Estas imágenes me recuerdan a Jean Deza cuando lo ampayábamos, él era más joven, llevó su carrera hacia el abismo, pero igual, en estas condiciones", agregó.

Lo más impactante fue ver a Christian Cueva alejarse del grupo para orinar en la vía pública tras haber estado bebiendo. Este comportamiento ha sido duramente criticado por Magaly Medina, quien no dudó en expresar su descontento.

"Además cuando se levanta para ir a miccionar en la calle, en la vista de todo mundo. Se tambalea, no puede ni caminar... Es lamentable ver estos espectáculos bochornosos de un jugador de fútbol, que además es padre de varios hijos, que ahora está separándose. Terrible, parece un parroquiano de cualquier cantina", finalizó Magaly.

Magaly Medina dejó claro que no ve con buenos ojos el futuro de Christian Cueva si continúa con este tipo de comportamiento. Además, el escándalo generó gran preocupación entre los seguidores del futbolista y la opinión pública. Las críticas no solo se centran en su comportamiento en la noche del incidente, sino también en las posibles consecuencias negativas para su carrera profesional y su imagen pública.

🚨 Christian Cueva 🇵🇪 en decadencia | No solo se trasnochó en un concierto, las cámaras de #MagalyTVLaFirme lo captan TOMANDO y FUMANDO 🚬 mientras está en búsqueda de un nuevo equipo.



¿Este es el "10" que Fossati quiere recuperar para llevarnos al mundial? No merecemos esto. 🖤 pic.twitter.com/s9RAqv59zq — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 30, 2024

Las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores de Cueva han expresado su decepción por su comportamiento, esperando un mayor nivel de responsabilidad y profesionalismo de su parte. Las redes sociales se llenaron de comentarios críticos y preocupados por el futuro del jugador.

En resumen, las acciones de Christian Cueva, captadas y criticadas por Magaly Medina, han generado una gran controversia y preocupación sobre su compromiso y profesionalismo como figura pública y futbolista. Con la atención mediática sobre él, Cueva deberá tomar medidas para redimir su imagen y demostrar mayor responsabilidad tanto en su vida personal como profesional.