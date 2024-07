¿Nuevo fichaje? Christian Cueva sorprende tras reunirse con emblemático club de fútbol peruano

Christian Cueva ha sorprendido a muchos hinchas a través de las redes sociales y es que podría unirse al histórico equipo cusqueño, Cienciano, para jugar todo el Torneo Clausura 2024. El delantero de la selección peruana fue fotografiado junto al presidente del club, Sergio Ludeña, y la imagen se viralizó en las plataformas.

Según la información, el 'papá' está interesado en ficharlo. Así, 'Aladino' podría mantener su forma de cara a los próximos desafíos de La Bicolor en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva podría unirse a Cienciano

Recientemente, se difundió en redes sociales una foto de Christian Cueva junto al presidente del club, Sergio Ludeña, señalando el escudo del equipo cusqueño. Además, el periodista Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que ambas partes están avanzando hacia un acuerdo para que Cueva se una al histórico campeón de la Copa Sudamericana. Ante ello, solo haría falta oficializar su fichaje con una firma.

SE VIENE ALADINO AL CIENCIANO???



Sergio Ludeña subió esta foto en sus redes con el volante CHRISTIAN CUEVA. SE VIENEN COSITAS???



DEJA TU ❤️ Y COMPARTE pic.twitter.com/mNtJid9tL7 — Ciencianista (@Ciencianista) July 24, 2024

Recordemos que 'Aladino' se había quedado sin equipo y, debido a una lesión, no jugó por un largo periodo. No obstante, retomó sus actividades al incorporarse con la selección peruana. Aún así, no ha tenido el desempeño que los hinchas esperaban.

Tras ello, esta sería una nueva oportunidad para que Christian Cueva vuelva a brillar en las canchas y enfocarse en su carrera como futbolista, la cual se ha visto opacada por sus recientes escándalos.

Christian Cueva y su duro mensaje en redes

A través de sus redes sociales, Christian Cueva explotó contra los programas de espectáculos debido a las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto. En ese sentido, 'Aladino' no dudó en lanzar palabras de grueso calibre contra dichos espacios televisivos que aseguraron que el futbolista habría mandado flores a su expareja Pamela López buscando una posible reconciliación.

Mensaje de Cueva en redes

"Dejen de joder con tanto invento de mi**da por desgracia a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jod*n", dijo Christian Cueva en sus redes sociales llamando la atención de los seguidores.

De esta manera, todo indicaría que las constantes especulaciones de los programas de espectáculo terminaron por hartar al futbolista Christian Cueva, quien con un fulminante mensaje, pide que ya no se hable más de él. Recordemos que la expareja de Pamela López se ha mantenido al margen de dar declaraciones recientemente. No obstante, su fuerte declaración revela que todo tiene un límite.