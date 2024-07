¡Aclaró las cosas! Jossmery Toledo y su contundente mensaje tras ser captada en aeropuerto junto a Jean Deza

El programa de espectáculos 'Amor y fuego' mostró imágenes exclusivas de Jossmery Toledo y Jean Deza coincidiendo recientemente en el aeropuerto Jorge Chávez. Después de esto, la expolicía se pronunció negando cualquier vínculo actual con el futbolista, quien fue su expareja.

Sin embargo, llamó la atención al enviar un fuerte mensaje a la actual pareja de Deza, Gabriela Alava. Conoce más detalles sobre lo sucedido en la siguiente nota.

Recientemente, el programa de Peluchín y Gigi Mitre presentó un informe mostrando la inesperada 'coincidencia' entre Jossmery Toledo y su ex, Jean Deza, en el aeropuerto de Lima. Después de ser vistos a pocos metros de distancia, la influencer decidió hablar sobre lo sucedido entre ambos en ese imprevisto encuentro y envió un mensaje especial a la actual pareja del futbolista.

En esa línea, Jossmery Toledo marcó distancia de la actual pareja de Jean Deza, Gabriela Alva. No obstante, decidió mandarle un contundente mensaje, lo cual sorprendió al reportero de 'Amor y Fuego'.

"Yo no tengo nada de amistad con ella y pues, bueno, no sé si se pondrá celosa, pero no ha pasado nada, así que tranquila, más bien yo a él lo vi con otra chica, no sé, si investigan bien me pareció, yo te lanzo porque no me gusta ese tema, tú sabes", dijo, resaltando a la mujer de gorro negro que estaba cerca al jugador.