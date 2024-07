¡Lo parchó! Janet Barboza y su tenso momento con Edson Dávila por hablar en podcast de Andrea Llosa

Janet Barboza, presentadora de América Hoy, explotó contra su colega Edson Dávila debido a sus polémicas declaraciones en el podcast de Andrea Llosa. El famoso 'Giselo' no dudó en criticar y hablar sobre Ethel Pozo, Brunella Horna y la popular "rulitos" en el programa de YouTube.

Ante ello, fiel a su estilo, Janet Barboza decidió cuadrar a Edson Dávila EN VIVO luego de sus reveladoras declaraciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza no pudo contenerse y decidió encarar a Edson Dávila durante la más reciente transmisión de América Hoy. Al principio, el presentador pensó que el enojo se debía a la mención de Nilver Huaraca, pero la popular "rulitos" aclaró la situación y arremetió sin pensarlo contra el popular 'Giselo'.

"Lo que me molesta es que te vayas a podcast a hablar mal de tus compañeras (...) En esta programa somos un equipo, en este programa somos personas que nos levantamos temprano y nos sacamos la mugre para trabajar y de verdad hacemos hasta lo imposible para que estoy funcione, pero cuando hay una persona afuera y es permisivo para ganar titulares, a mi no me gusta", sentenció Janet Barboza.