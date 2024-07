¡Impresionante! Jefferson Farfán y su millonaria colección de autos de lujo (VIDEO)

Jefferson Farfán, el exfutbolista peruano, ha dejado a todos sorprendidos no solo por su éxito en el campo, sino también por su amor por los autos de lujo. En un reciente informe de "América Hoy", se reveló la impresionante colección de vehículos que posee Farfán, valorada en más de 3 millones de soles.

Jefferson Farfán tiene una variada y costosa colección de autos de alta gama. Por eso, "América Hoy" preparó un informe sobre ellos. Farfán posee en su colección un McLaren 570S valorado en 570 mil euros, un Ferrari California que cuesta 215 mil euros, y un Lamborghini Huracán de 235 mil euros. Sumando todos estos vehículos, su inversión supera el millón de euros, lo que equivale a más de 4 millones de soles.

Recientemente, Jefferson fue visto en Miami manejando un Tesla Cybertruck, valorado en 60 mil dólares. Sin embargo, su tío Cuto Guadalupe aclaró que Farfán no compró este vehículo, sino que lo alquiló por mil dólares al día.

"Jefferson lo ha alquilado, no lo ha comprado. Lo está usando por acá... Tú sabes cómo es él, le gusta ese tipo de carros. Él es fanático de los carros así de alta gama. (¿Y no se ha animado en comprarlo?) Hasta el momento no le he escuchado que quiera comprarse un carro. Está tranquilo con sus carros que tiene en Lima", comentó Guadalupe en el programa "América Hoy".