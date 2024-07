Janet Barboza contra Sergio George por comentarios sobre Yahaira Plasencia: "Le encanta la atención"

Janet Barboza, conductora del programa "América Hoy", no se guardó nada y arremetió contra Sergio George, productor musical de Yahaira Plasencia, por sus comentarios sobre la cantante. Durante el programa del viernes 26 de julio, Barboza expresó su descontento con George por minimizar a Yahaira en su colaboración con Wisin.

En el programa, Janet Barboza, acompañada por Ethel Pozo, Brunella Horna y Edson Dávila, discutió las declaraciones de Sergio George sobre la participación de Yahaira Plasencia en el videoclip de Wisin. La popular 'rulitos' fue contundente en su opinión.

El contexto del video de Wisin. Yahaira Plasencia apareció en el videoclip de Wisin, lanzado el 24 de julio en YouTube, donde se la vio como corista y no en un dúo con el reguetonero. Esto generó expectativas y preguntas sobre el verdadero rol de Yahaira en la producción.

Las palabras de Sergio George. El productor explicó en una entrevista junto a Yahaira que ella fue presentada como una artista invitada y emergente, y no al mismo nivel que Wisin.

"Siempre se explicó presentándola a Yahaira como artista invitada, una artista en desarrollo, pero nunca era estar a la par con Wisin y conmigo. Voy a hablar claro, no creo que era correcto con personas como Wisin que para poner a Yahaira que es una artista emergente para este mercado" , afirmó George.

Ethel Pozo trató de ver el lado positivo, diciendo que era una buena oportunidad para Yahaira, pero Janet Barboza no estuvo de acuerdo. Destacó, además, las polémicas declaraciones de Sergio George sobre Yahaira Plasencia.

"Para mí no, Ethel, porque recuerda cuando le dijo a Yahaira que estaba en otros premios, por su trasero (...) Ahora no sale que con Yahaira no está en el nivel ni de Sergio George ni de Wisin", refutó Barboza.