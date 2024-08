¡Qué pasó! Fabio Agostini rompe su amistad con Facundo González: "Falta de lealtad"

El día de ayer jueves 1 de agosto, Fabio Agostini fue invitado en el programa de "América Hoy", el modelo reveló que ya no es más amigo de Facundo González dejando a los conductores del magazine sorprendidos.

El español aclaró que no se trató por un tema de mujeres sino por falta de lealtad por parte del "Wacho" a quien consideró su hermano durante muchos años.

En el último programa de "América hoy" Fabio Agostini fue el invitado especial y dio detalles de lo que se vive en un reality debido a que fue parte de uno en Chile junto a otros chicos del espectáculo.

Sin embargo, lo que causó sorpresa es que Fabio reveló que cortó su amistad con Facundo González a quien consideraba un hermano al igual que Said y Austin.

El modelo no quiso brindar detalles del motivo que lo llevó a cortar todo vínculo con el popular "Wacho" y solo aclaró que se sintió muy decepcionado.

"Estoy decepcionado. No es nada con temas de mujeres. (Fue) por falta de lealtad, pero no voy a decir más detalles, los detalles ya se los dije en su momento y hablamos las cosas. Yo le dije que todo bien, buen rollo por el círculo de amistad que tenemos porque vamos a coincidir, pero tú ya no eres mi hermano", expresó.