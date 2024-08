¡Empoderada! Magaly niega ser la incondicional de Alfredo Zambrano: "Que se largue por donde vino"

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos de la farándula peruana. Sin embargo, la conductora de TV descartó ser la incondicional de su esposo cuando uno de sus reporteros la comparó con Pamela López

Magaly descarta ser la 'incondicional'

Todo ocurrió durante el retorno de Magaly a su programa de espectáculos, tras pasar unas merecidas vacaciones por Fiestas Patrias en Estados Unidos. La 'Urraca' lucía un revelador escote y su personal de producción se atrevió a compararla con Pamela López, quien también luce un espectacular bronceado tras sus vacaciones en Miami.

Magaly me soportó los comentarios y pidió que no lo comparen con la esposa de Christian Cueva. Además, parece haberle enviado una indirecta a su esposo ya que dejó entrever que no perdonaría una infidelidad.

"Luciendo el bronce, el bronce. ¿Cómo dices? ¿What? Una Pamela López bronceada. ¿Qué te pasa? (...) Yo de incondicional no tengo ni un pelo (...) Ay que venga un Cueva. Que se largue por donde vino, que no me haga perder el tiempo", dijo entre risas.

En esa misma línea, la conductora de 'Magaly TV, la firme' pidió a su personal que no se preocupe por su escote ya que hay personas que no tienen dignidad y nadie dice nada de ellas.

"¿Preocupación? Es lo que el cirujano me ha dado. Deja de estar preocupada por mi dignidad y mi pudor, otras que no tienen dignidad y no les dices nada. Yo no tengo pudor pero mucha dignidad. La otra me dice Pamela López, no me insultes", sentenció.

¿Magaly mantiene a Alfredo Zambrano?

En un adelanto del nuevo episodio de su podcast, Magaly Medina captó la atención de sus seguidores con una entrevista muy especial. Su hermana, Mariela Medina, fue la encargada de entrevistarla, haciéndole preguntas un poco atrevidas sobre su vida con Alfredo Zambrano y su gusto por los lujos.

Durante la conversación, Mariela le lanzó una pregunta que dejó a todos boquiabiertos: "O sea, ¿tú no lo mantienes a Alfredo?".

La 'Urraca' se limitó a reír, mostrando claramente su incomodidad ante la curiosa pregunta. Además, aprovechó la ocasión para hablar de sus gustos por las carteras de marca y cómo estos influyen en su vida diaria y en su relación con Alfredo.

Es así que, Magaly Medina ha dejado claro que no es la incondicional del su esposo Alfredo Zambrano, ya que su equipo la comparó con Pamela López porque las dos viajaron a Miami y terminaron con un exquisito bronceado.