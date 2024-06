¿Se les fue el glamour? Sheyla Rojas y Mayra Goñi usarían carteras fake

Sheyla Rojas y Mayra Goñi y al parecer han quedado expuestas luego de que Magaly Medina compartiera un informe en su programa sobre la autenticidad de sus carteras y es que ambas modelos siempre han presumido en redes gozar de lujos.

La periodista contó con la opinión de una experta en moda quién pudo identificar las carteras de ambas influencers que no serían originales.

Expuestas

Magaly Medina presentó en su último programa un breve informe sobre la procedencia de las carteras supuestamente lujosas de Sheyla Rojas y Mayra Goñi.

La periodista contó con la evaluación de Kata una opinóloga de moda que gracias a su experiencia en el rubro pudo identificar las cualidades en cada una de las carteras de las modelos.

"No sólo Milett tiene carteras fake sino que no nos podíamos haber imaginado que la Shey Shey utiliza carteras fake y no originales pensar que ya está con un hombre que dicen que es un magnate y con carteras bamba", empezó diciendo la "Urraca".

La especialista de moda empezó analizando la cartera Chanel de Sheyla Rojas en donde identificó las características que confirman que se trataría de una imitación de la reconocida marca.

"De la cartera Chanel el logo es normalmente bastante pequeño entonces sí podemos ver en la foto que el logo que se ve es muy grande siempre tiene que dejar los bordes libres sobre todo en la parte de abajo", dijo Kata confirmando la cartera Fake de la rubia modelo.

Incluso, se logró encontrar una página que se dedica a la venta de carteras réplicas de diversas marcas famosas a nivel mundial en donde se encontró el modelo de la cartera de Sheila que costaba alrededor de 350 mil dólares.

Seguidamente, la especialista analizó la cartera Balenciaga de Mayra Goñi y es que la influencer en sus fotografías en redes siempre sale con diversas carteras presumiendo lujos qué no serían originales.

"La Balenciaga tiene un arco bastante pronunciado y el logotipo de la Balenciaga tiene como un bordeado un contorno y lo último que dije que algo que está pasando es que el logotipo tiene que tener en la parte de la B la palabra Balenciaga y en el de ella no dice nada", agregó.

Finalmente las modelos que sí cuentan con carteras originales son Brunella Horna y Silvia Cornejo quienes si se identificaron la autenticidad de sus accesorios por las características.

Que dirá Sheyla Rojas sobre este descubrimiento, pues en todo momento se jactaba de que su conocido "Sir. Winston" siempre la engreía con lo mejor de lo mejor.

Sheyla Rojas sorprende con mensaje en redes: "Hombres que no saben lo que quieren"

En una reciente publicación en sus redes sociales, Sheyla Rojas ha causado diversos rumores entre sus seguidores sobre una posible ruptura amorosa con Sir Winston. Y es que el video publicado por la modelo ha generado todo tipo de especulaciones por parte de sus seguidores.





En el video, Sheyla aparece modelando con tacones altos y acompañó la imagen con la frase: "Nací para soportar tacones altos, no hombres que no saben lo que quieren". Este mensaje rápidamente generó una ola de comentarios y especulaciones sobre su relación actual con el mexicano.

Los comentarios no se hicieron esperar: "¿No te casarás?", "¿Ya terminaste con tu novio?", y "Qué penita que no te quiera", fueron algunas de las preguntas y afirmaciones que se leyeron.

Ante la ola de rumores, Sheyla Rojas no dudó en aclarar las especulaciones. A través de sus redes sociales, afirmó que su relación con Sir Winston sigue vigente y explicó que el mensaje en cuestión era simplemente una frase que le gusta. "¿Por qué me terminan?", contestó a una seguidora.

Agregó que no comprende por qué se generan estas especulaciones cada vez que comparte algo personal. Además, mencionó que, aunque no descarta el matrimonio, no tiene prisa y prefiere tomarse su tiempo.