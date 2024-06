¡Para chuparse los dedos! Gran Festival 2024 congregará a los mejores pollos a la brasa del país

Se acerca el mes de julio en donde festejamos la diversidad de nuestro país por ello no se iba a pasar por alto uno de los platillos bandera del Perú y es que el pollo a la brasa es uno de los antojos más ricos que se puede encontrar en nuestro país.

Es por ello que se llevará a cabo el 27 de Julio en el parque de la exposición este gran festival 2024 que congregará a diversas marcas que ofrecerán los mejores pollitos con papas.

Somos Filo, la empresa gastronómica más importante del rubro presentará para este 27 de Julio El Gran festival 2024 en donde se venderá los mejores platos de pollo a la brasa.

Es importante evento gastronómico se llevará a cabo en el parque de la exposición y la preventa de entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Joinnus.com con una promoción de dos tickets por 40 soles.

Este día se llevarán a cabo diversas actividades donde exponentes del pollo a la brasa podrán ofrecer este exquisito plato a precios de infarto para que todos loa asistentes puedan engreír a su estómago.

Se sabe que más de 20 pollerías estarán presentes en este evento gastronómico en donde no solo se podrá disfrutar de este platillo bandera sino también que contará con espacio recreacionales, inflables, feria de emprendedores, regalos y premios, degustaciones, conciertos en vivo, entre otras actividades.

Por otro lado, no solo el pollo a la brasa tendrá el protagonismo ya que se podrá degustar de un buen trago, un delicioso café, grandes premios, zonas de podcast, stand up comedy, entre muchas otras sorpresas.

Además, podrás vivir el sueño de poder casarte comiendo un rico pollo a la brasa con tu otra mitad ya que podrás tomarte una foto con una ala y pata gigante de pollo que mide nada menos que 6 metros de alto.

Incluso los primeros 100 asistentes al evento se llevarán un pollo con papas a S/5 nuevos soles y tú podrás elegir tu pollería preferida para vivir esta rica experiencia.

Cabe recalcar que esta es la tercera edición del evento donde corona al delicioso plato del pollo a la brasa por lo que diversos usuarios se han mostrado emocionados por volver a vivir esta experiencia gastronómica.

"No me la pierdo por nada", "Mi barriga está feliz", "El mejor evento en el mes patrio", "Fui al pasado y la pasé súper", "Que delicia no me la pierdo", comentaron algunos.