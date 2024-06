Peluchín arremete contra Bryan Torres porque no asistirá al parto de Samahara: "Es un día importante"

Samahara Lobatón y Bryan Torres siguen en el ojo de la tormenta y recientemente el salsero volvió a generar polémica a la firmar que no estará presente en el nacimiento de su segunda hija, lo cual Rodrigo Gonzáles no toleró y criticó duramente.

Las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron al examigo de Jefferson Farfán para preguntarle sobre las últimas publicaciones de Samahara, quien dejaba entrever que Bryan no le pasa dinero para sobrellevar su embarazo.

Sin embargo, lo que más genero polémica es que confesó que posiblemente no esté presente en el parto Samahara porque tiene compromisos laborales, afirmando que si no trabaja no tiene con qué mantenerse.

"Nada está seguro todavía. No sé si voy a estar, la verdad, pero obviamente voy a estar pendiente", indicó el vocalista de Barrio Fino, asegurando que se mantiene al día en los pagos de la pensión de su expareja.

'Peluchín' cuestiona decisión de Bryan Torres

Después de la revelación que Bryan hizo, Rodrigo Gonzáles cuestionó a Bryan Torres asegurando que podía postergar su trabajo, mientras que el nacimiento de Ainara (nombre de la bebé) es algo único e impostergable.

" Es el nacimiento de tu hija. Esto se puede negociar, mover o cambiar. No estar en el parto es darle contenido a Samahara para dos años y no le va a faltar razón, porque ese es un día en el que hay que estar", comentó Rodrigo.

Ante esto, Torres se defendió asegurando que debe trabajar para tener ingresos. "Estoy trabajando, hermano. Si no trabajo, ¿cómo voy a sostener a mi hija?" , sentenció.

Bryan asegura que cumple con gastos de Samahara

En otro momento, el cantante recalcó que se viene haciendo cargo de todos los gastos del embarazo de Samahara Lobatón y que incluso tiene las pruebas.

"Hace dos días fue la ecografía. Yo pagué, yo pago todo al 100% ecografías, exámenes, todas esas cosas, las pago yo y todos se le mando al abogado por si acaso, a Wilmer Arica", afirmó el cantante quien al parecer no se sintió aludido con las palabras al influencer en sus redes.

Incluso aseveró que no tiene conocimiento si Youna está siendo responsable con la hija mayor de su expareja, pero por su lado se mantiene el día con los depósitos hacia la influencer.

Es así que, Bryan Torres dejó claro que es un padre responsable y cumple con los gastos de Samahara, pero generó controversia al decir que no estará en el parto de la influencer y Peluchín lo criticó duramente por eso.