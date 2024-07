Magaly Medina: Hermana de la 'Urraca' la encara por distanciamiento de su hijo: "Nunca está en las reuniones"

La relación entre Magaly Medina y su hijo siempre ha sido un enigma en la vida de la conductora. Sin embargo, en un episodio de su podcast, Magaly decidió aclarar las dudas que muchos de sus seguidores tenían desde hace tiempo. En ese sentido, la presentadora compartió detalles sobre su vínculo con Gianmarco Mendoza.

Mariela Medina, hermana de la conductora de 'Magaly TV, la firme', fue quien entrevistó a la periodista. Durante la conversación, surgió una revelación que dejó entrever que Gianmarco preferiría no tener contacto con su madre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La conductora Magaly Medina, reconocida por su estilo directo en la televisión peruana, decidió hablar sobre un asunto personal en un reciente episodio de su podcast. En ese sentido, la presentadora discutió su relación con su hijo Gianmarco Mendoza. La entrevista, realizada por su hermana Mariela Medina, reveló detalles que muchos de los seguidores de Magaly habían estado especulando durante años.

"Mucho hablan de tu hijo, nunca está en las reuniones, nunca los pones en tus fotos, nunca sale en Instagram, no está en ningún lado, no estuvo ni en tu matrimonio, la gente dice: ¿Qué le pasa? Tiene una relación mala con el hijo, es más, dicen ahora: 'Prefirió irse al otro lado del charco para no estar cerca a su madre' ¿Qué hay de eso?", preguntó Mariela.