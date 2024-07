Milena Zárate critica aparente relación de Pamela Franco y Christian Cueva: "Par de sinvergüenzas"

La cantante colombiana Milena Zárate no se quedó callada y criticó duramente a Pamela Franco y Christian Cueva, tras los rumores de un nuevo acercamiento entre ellos. Milena no dudó en calificarlos como "sinvergüenzas" y cuestionó sus actos recientes.

En una entrevista, Milena Zárate expresó su opinión sobre la supuesta relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, asegurando que no hay amor verdadero entre ellos. También, aconsejó que ambos deberían llevar terapia.

"Creo que ellos han estado en contacto siempre. Ambos necesitan terapia por el poco amor propio que se tienen. Este tipo de mujeres (Pamela Franco) que se interponen en un hogar... se pintan solas de cuerpo entero", comentó Milena para Trome.

Para Zárate, la relación entre Franco y Cueva se basa en algo superficial. Además, comentó que ella cree que hay dependencia emocional, y no tanto el interés económico que la gente piensa. Milena asegura que Franco debe trabajar en sí misma para salir de ello.