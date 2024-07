Pamela López y su indirecta a Pamela Franco: "La otra no se lo va a llevar fácil"

Pamela López al parecer le ha declarado la guerra a Pamela Franco luego de que se rumoreara que estaría manteniendo una relación con Christian Cueva luego de que el jugador anunciara su separación de la madre de sus hijos.

Esta vez la madre de familia despertó la polémica luego de aparentemente haberle dado la razón a usuarios que le aconsejan no rendirse en cuanto a sus hijos para que puedan recibir lo que se merecen económicamente.

Una guerra que recién empieza. Pamela López al parecer no se quedará de brazos cruzados ante el proceso de separación con su todavía esposo Christian Cueva y es que como se sabe la madre de familia ya le entabló una denuncia por abandono de hogar, sin embargo, ahí no quedaría la cosa.

A pesar de estar atravesando un momento difícil en su vida personal, Pamela López continua publicando sus fotografías en redes sociales donde ha recibido miles de comentarios de usuarios que han opinado sobre el tema de su ruptura con el jugador.

Comentario de usuario en redes

"El que se lo queda, pierde", y ahora distanciada del futbolista se encuentra refugiada entre sus amigos y personas más cercanas. Algunos mensajes al que ella les puso 'Me gusta' fueron: "Eres hermosa en todo el sentido de la palabra y no dejes que nadie te haga sentir o pensar lo contrario. Definitivamente el que se lo queda, pierde y tú no estás para perder nada en la vida, por el contrario".