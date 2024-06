¡Qué fuerte! Yiddá Eslava habría lanzado indirecta a Julián Zucchi: "Soy padre y madre"

Yiddá Eslava se ha mantenido lejos de los dimes y diretes desde que confesó que su relación con Julián Zucchi terminó a causa de una infidelidad.

Sin embargo, esta vez la actriz ha despertado las críticas tras publicar un video donde aparentemente deja entrever que Julián no se hace cargo al 100% de sus hijos.

Yiddá Eslava se metió nuevamente al ojo de la tormenta luego de publicar un reel que en un primer momento afirmó que se trataba de humor, pese a ello usuarios no dudaron en criticarla y pedirle que deje de enviarle indirecta a Julián Zucchi.

Cibernautas no esperaron para lapidarla mediante comentarios que dicho sea de paso la actriz se tomó el tiempo de responder algunos con la lengua afilada y cansada de tener que lidiar con situaciones similares.

"Hace el reel y luego es broma , por favor tira la piedra y esconde la mano , te creía un poco mas madura que las demás" , dijo la usuaria a lo que Eslava no dudó en reprochar: "Bueno Compresión lectora, además jajaja o sea tú crees algo y para ti es verdad jajaja de verdad se hacen una novela increíble".

"Enfocate en otro tipo de parodias...recuerda que mañana más tarde tus hijos lo verán y dudo que les sea grato..suerte ", dijo otra cibernauta y Yidda respondió: "te pido que Leas!!! Yo no tengo porque estar de perseguida, estoy bastante cansada de estar todo el tiempo pensando en ¿ Qué pensarán?".

Cabe resaltar que en el polémico video también se añadió una descripción de la que al parecer usuarios no habrían leído: "No es mi caso. Mi mamá no era padre y madre ya que tengo la suerte de tener un papa ejemplar. Poniendo al parche a personas que comenten tonterías", agregó la actriz.