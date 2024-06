Daniela Darcourt comparte reflexión de su vida: "Del estar sola aprendí que siempre he podido y podré"

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana que viene luchando por su carrera musical desde hace más seis años. La joven ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre estar sola y tuvo el apoyo de sus seguidores.

La cantante Daniela Darcourt cumplió hace menos de una semana, seis años de trayectoria musical como solista. Durante todo este tiempo, la joven ha venido trabajando para poder llevar su música a nivel internacional con temas propios.

Por medio de sus redes sociales, la joven tuvo una reflexión sobre su vida personal y profesional publicando un video. En el mensaje menciona que con el paso del tiempo estando sola , ha aprendido avanzar por difíciles momento y que siempre ha salido adelante.

"De estar sola aprendí que siempre he podido y podré. Abrazo a todos los que luchan en silencio por seguir adelante sin importar lo duro y difícil que eso sea" , dijo la cantante Daniela Darcourt.

El video de Daniela Darcourt se volvió viral rápidamente con miles de reproducciones. Además, sus recibió cientos de mensajes de apoyo de sus fans. Muchos usuarios comentaron sentirse muy orgullosos de su crecimiento profesional y personal.

"Admiro lo fuerte en lo que te has convertido, en una hermosa flor de loto", "Cada día más bonita y más fuerte", "No dejes que nada ni nadie te haga sentir menos! y recuerda que a veces las cosas pasan y no pasan por algo", "Y siempre manteniendo una sonrisa, por nuestra niña interior que nunca debe morir", "¡Estar solos nos hace ver quiénes somos! ¡Es necesario ese tiempo para evolucionar!", fueron algunos de los comentarios.