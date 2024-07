¡Qué fuerte! Gigi Mitre le aconseja a Pamela López no victimizarse: "No me da pena"

La co conductora del programa "Amor y Fuego", Gigi Mitre habló fuerte y claro sobre todo el escándalo de Pamela López con Christian Cueva y es que como se sabe la madre de familia ya denunció al pelotero por abandono de hogar.

La panelista aseveró que Pamela ya se veía venir todo este escándalo por lo que ya está preparada para asegurar el futuro de sus hijos.

Como es de costumbre el programa de espectáculos de "Amor y Fuego" comentó una vez más el escándalo que se ha desencadenado a raíz de la separación de Christian Cueva y Pamela López y es que este par no ha llegado a un acuerdo para poder llevar la fiesta en paz.

Gigi Mitre aseguró que la madre de familia no se encuentra del todo dolida luego de que su todavía esposo haya sido vinculado a Pamela Franco, pues aparentemente el jugador ya habría sacado los pies de plato con otras mujeres.

"Pamela López no está despechada porque esto ya tiene años, el despecho te viene al principio no se en pocos años", dijo la conductora.

Incluso recalcó que López ya tiene la asesoría legal para pelear por los derechos que le corresponde a sus hijos, hasta se rumoreó que acusaría a Cueva por haberle sido infiel durante su matrimonio lo que podría llevar a una indemnización de parte del pelotero a la madre de sus hijos.

Por otro lado, Mitre resaltó que no siente mucha empatía por Pamela ya que aguantó durante años faltas de respeto de Christian que ella pasó por paños tibios para seguir luchando por su matrimonio.

"Me parece bien que le saque todo de tal, pero como dije desde un principio ella me da cero pena, y ya tiene cero amor propio, ella ha aguantado porque ha sido una tras otra tras otra y hemos sido testigos en lo último nomás", afirmó la conductora.

Finalmente, la compañera de Rodrigo González aseguró que todo esto se define a una lucha por dinero y considera que de ser el caso la expareja debe llegar a un acuerdo por el bien de los hijos que tienen en común.

"O sea ella solo le interesaba permanecer con el dinero de Cueva, yo no entiendo porque aguanto tanto porque comer tantas infidelidades ella ya ha podido tener un acuerdo de dinero pero quería más seguramente de lo que le corresponde porque ella como madre de sus hijos y esposa Claro que le corresponde pero está claro que aquí el interés de todo es plata dinero", concluyó Gigi.

Hasta el momento Pamela López ha decidido no hablar sobre el tema por ningún medio y viene tomando las acciones legales pertinentes en contra del padre de sus hijos.

De acuerdo con la reconocida abogada, Claudia Zumaeta, Pamela López dispone de un tiempo limitado para solicitar una indemnización de Christian Cueva. Esto se debe a que su denuncia por conducta deshonrosa contra el futbolista tiene una validez de hasta seis meses después de haber sido informada del suceso. Por otro lado, el proceso judicial de la expareja podría resultar más complicado y ella sería la más afectada, ya que podría no recibir ninguna compensación económica.

"(Esa causal) la puede usar hasta agosto, que después de conocida la conducta deshonrosa o la infidelidad, tú tienes que interponer, te dice la norma, máximo seis meses después de lo que has conocido, la ley no te lo va a aceptar... Sería un divorcio de aquí a cuatro años, por el hecho de estar separados más de 4 años, será pues, o si se ponen de acuerdo y vayan a una notaría, pero ya no va a poder pedir una indemnización, absolutamente nada, ni beneficios, nada", sostuvo la abogada.