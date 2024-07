Aaron Picasso revela cuánto ganaba interpretando a 'Jaimito' en 'AFHS': ¿En que gastó el dinero?"

Aarón Picasso es uno de los actores más recordados de 'Al Fondo Hay Sitio' gracias a su gran interpretación del personaje de 'Jaimito'. Ahora, el actor ha revelado cuánto ganaba en la famosa teleserie de América TV.

Después que 'Al Fondo Hay Sitio' fuera cancelado, todos los actores emprendieron su camino y años después, cuando se retomó las grabaciones, Aarón Picasso confesó que hizo casting para regresar al elenco pero fue descartado. El actor contó su experiencia en varias entrevistas y reveló detalles inéditos de su personaje.

En una entrevista para el canal de YouTube 'Sin Presuouesto', Aarón se animó a revelar cuál era el monto que recibía como pago por encarnar al tierno Jaimito durante las primeras temporadas de la serie que enfrentó a los Gonzáles y los Maldini.

"¿Tú puedes revelar cuánto ganabas en la tele?" preguntó uno de los youtuber y Aarón respondió de inmediato: "Sí, yo ganaba 1.500 soles en la primera temporada (de Al fondo hay sitio)" .

En otra entrevista, esta vez con el canal de YouTube 'Los Coneros', Picasso aseguro que durante toda su participación en 'Al Fondo Hay Sitio' ganó aproximadamente 60,000 soles y todo fue destinado directamente a la cuenta de sus padres para construir su casa.

Recordemos que en ese entonces Aarón Picasso aún era menor de edad, por lo que era su madre era quien administraba su imagen y estaba a cargo el dinero que ganaba en la actuación.

El actor Aaron Picasso, recordado por su interpretación de Jaimito González en las primeras temporadas de AFHS, reapareció en el podcast de entrevistas 'ConerCast' y reveló detalles sobre su paso en la televisión. En ese sentido, detalló que estuvo a punto de retomar su papel como el travieso personaje de la serie, pero esta vez en una nueva etapa de su vida.

Tras ello, sostuvo que pasó un incómodo momento en sus audiciones, pues el productor que lo llamó no le envió el guion para su casting. Incluso, reveló que el ahora actor de Jaimito, Jorge Guerra, no habría pasado casting para el personaje.

"Diciembre del 2022, pasé el casting virtual. Me hablaron en febrero para hacer un casting presencial, fui y me dieron un guion. Habían 7 personas", comentó Picasso, quien además confirmó que Jorge Guerra no estuvo presente durante este casting: "Me acuerdo que hice casting con Alessia (Karime Scander)", acotó.