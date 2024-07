¿El regreso de Doña Nelly? Irma Maury habla sobre la posibilidad de volver a 'Al Fondo Hay Sitio'

Irma Maury es sin duda una de las actrices más reconocidas a nivel nacional y en una reciente entrevista con la Chola Chabuca habló sobre la posibilidad de retomar su papel de Doña Nelly en 'Al Fondo Hay Sitio' o quizá encarnar a un nuevo personaje.

Ernesto Pimentel le consultó sobre el motivo por el que decidió abandonar la famosa serie de televisión, pese a que estaba en el mejor momento de su carrera e Irma explicó que tomó esta radical decisión para enfocarse en su familia.

"Porque pensé un poco más en mí, me estaba alejando mucho de mi familia y disfruté mucho de ellos, disfruté de mi casa y disfruté de todo lo que quería hacer porque muchas veces él trabajo de agonía y no puedes estar en muchos sitios. Quería descansar", expresó.

En esa misma línea, Chabuca le preguntó sobre si volvería a encarnar a la graciosa Doña Nelly, por lo que Irma no descartó la posibilidad pero que no se han contactado con ella