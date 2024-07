¡Se quebró! 'Choca' Mandros se contacta con su abuelo fallecido: "Mi alma está en paz"

En el programa de 'Estás en Todas', 'Choca' Mandros entrevistó al popular médium que ha venido haciéndose conocido en diversos programas de televisión, Frank Mendizábal, quien logró establecer una 'conexión' con el abuelo fallecido del comunicador.

Inicialmente el informe no tenía como objetivo analizar la vida privada del conductor ya que se presentó un pequeño detalle del trabajo que viene haciendo franca con diversos personajes conocidos de la farándula como Úrsula Boza y los hermanos Monteghirfo.

Después de una amena conversación Choca fue tentado por la curiosidad cuando le preguntó al médium si sentía alguna presencia mientras conversaban a lo que Frank contestó de manera positiva.

El médium aseguró que su familiar tenía mucha confianza en él y que se siente orgulloso de todo lo que viene logrando con su propio esfuerzo y dedicación.

"Él me dice que ya quería descansar y que sentía mucha seguridad por ti. Tú asumiste como cabeza de familia y eso es lo que a él le interesa. Se siente muy orgulloso de la persona que has conseguido ser. Me dice que cada vez que le has hablado él te ha escuchado. Dice que le tengas paciencia a tu abuela", agregó Mendizábal.