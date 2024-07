Yiddá Eslava hace las paces con Julián Zucchi: "Lo que más quiero es que él sea feliz"

Yiddá Eslava ha brindado una reciente entrevista para el programa 'Estás en todas' después de haber pasado por una separación bastante comentada y polémica con el argentino Julián Zucchi.

La actriz recalcó que fueron momentos difíciles en su vida personal pero con el tiempo y con el apoyo de Julián ha logrado tener una correcta relación de padres de familia ya que para ambos lo más importante en sus vidas son sus dos pequeños hijos.

Yiddá Eslava reapareció en televisión nacional después de haber superado una separación que marcó su carrera artística y es que jamás imaginó que el anunciar su ruptura con Julián Zucchi traería consecuencias que perjudicaría no solo su relación como padres, sino también su trabajo.

La productora y actriz accedió a una entrevista para el programa 'Estás en todas'' y fue Ximena Dávila la encargada de cuestionar a la animadora infantil sobre algunas preguntas que quedaron al aire sobre su escandalosa separación con el argentino.

Yiddá asumió sus errores en aquel entonces y aseguró que podría haber cambiado algunas cosas para evitar crear una novela y un show de su vida personal.

"Siento arrepentimiento de muchas cosas, me he equivocado en muchas cosas, soy una persona muy visceral. Sí cambiaré algunos puntos, no hablaría tanto, me ganó la injusticia", dijo Eslava.