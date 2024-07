Aaron Picasso, ex Jaimito de AFHS, reveló que Jorge Guerra no habría pasado el casting: "Nunca lo vi"

Durante las primeras temporadas de la popular serie 'Al Fondo hay Sitio', Jaimito González estaba interpretado por Aaron Picasso, quien le dio un toque de picardía al personaje por sus travesuras. Sin embargo, debido a que el personaje debía mantenerse como un niño por más temporadas, el actor fue reemplazado.

Como se sabe, en la nueva temporada de AFHS se puede apreciar a un Jaimito González en toda la etapa de la juventud siendo interpretado por el actor Jorge Guerra. Sin embargo, Aaron Picasso reveló que nunca vio al nuevo intérprete del personaje cuando hizo sus audiciones para el papel. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aaron Picasso revela que no vio a Jorge Guerra en el casting

El actor Aaron Picasso, recordado por su interpretación de Jaimito González en las primeras temporadas de AFHS, reapareció en el podcast de entrevistas 'ConerCast' y reveló detalles sobre su paso en la televisión. En ese sentido, detalló que estuvo a punto de retomar su papel como el travieso personaje de la serie, pero esta vez en una nueva etapa de su vida.

Tras ello, sostuvo que pasó un incómodo momento en sus audiciones, pues el productor que lo llamó no le envió el guion para su casting. Incluso, reveló que el ahora actor de Jaimito, Jorge Guerra, no habría pasado casting para el personaje.

"Diciembre del 2022, pasé el casting virtual. Me hablaron en febrero para hacer un casting presencial, fui y me dieron un guion. Habían 7 personas", comentó Picasso, quien además confirmó que Jorge Guerra no estuvo presente durante este casting: "Me acuerdo que hice casting con Alessia (Karime Scander)", acotó.

En ese sentido, vio a demás actores haciendo del papel de Jaimito González. No obstante, no se percató de la presencia de Jorge Guerra, quien es el actual intérprete del papel. Luego de ello, sostuvo que lo llamaron para un segundo casting en donde tampoco vio a Guerra. "Era yo y tres personas más. No, no estaba (el Jaimito actual)", sostuvo.

¿Qué pasó en la audición para el papel de 'Jaimito'?

Cabe resaltar que Aaron Picasso no guarda ningún problema con Jorge Guerra, pues en su momento hablaron sobre el tema. No obstante, el anterior actor de Jaimito sí dejó en claro que cuando pasó un tercer casting se vio sorprendido por el uso de otro guion, el cual no le habían pasado.

"Me dijeron, 'ahora vamos a empezar con el guion grande´. Cómo es eso, le dije. ¿Qué hay dos guiones? Justo se me acerca la persona que me había contactado y me pide disculpas. No me pareció porque uno tiene que prepararse. Me pude aprender la letra, pero siento que ha podido salir mucho mejor. Para competir tú tienes que hacer algo bien", reveló Aaron Picasso.

En ese sentido, sostuvo que lo que vivió ya es interpretación de cada uno, pues Aaron Picasso dejó en claro que había pasado los castings de la mejor manera, pero se vio con la sorpresa que no le pasaron el guion en su última audición.