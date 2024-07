¡Se achoró! Yahaira EXPLOTA contra Janet Barboza por mencionarle a Jefferson Farfán: "Ese tema ya pasó"

Yahaira Plasencia no toleró las insinuaciones de los conductores de 'América Hoy' y explotó contra ellos durante una conexión En Vivo desde Punta Cana. La cantante de salsa tuvo un fuerte enfrentamiento verbal con Janet Barboza y Giselo, debido a que le mencionaron a Jefferson Farfán, pero finalmente todo se calmó.

El magazine matutino emitió una nota donde destacaron la participación de varios artistas nacionales en los Premios Heat. Sin embargo, también incluyeron a Jefferson Farfán y su gusto por Miryam Hernández, el cual comparte con la 'Reina del totó', haciendo que explote de furia.

Apenas terminó la nota, Edson Dávila notó que Yahaira estaba incómoda y le preguntó si pasaba algo. Rápidamente, la salsera expresó su malestar y pidió que sólo se la mencione para temas musicales ya que estaba en una premiación muy importante y no tenía caso mencionar a Jefferson Farfán.

"El tema de Jefferson Farfán es pasado, es un poco incómodo, estamos en República Dominicana y hablando de mi música, hay muchos peruanos, ¿por qué meten a Jefferson? Estamos aquí para hablar de música y de los músicos peruanos. Yo no tengo ningún problema en poder mencionarlo, pero en esta nota ya están diciendo cosas que nada que ver", expresó.

Janet Barboza no se quedó callada y le recordó que hace poco nombró a 'Foquita' en su podcast y debe entender que los programas de espectáculos tienen que hablar sobre diversos temas y no sólo enfocarse en lo que el artista quiere.

"Hasta hace 15 días estabas hablando de Jefferson Farfán con nosotros, en tu podcast lo mencionas siempre, hay que ser consecuentes. Uno como artista y persona adulta, uno tiene que ser consecuente con lo que hace y lo que dice. Es decir: 'hoy me gusta hablar de Jefferson Farfán y mañana ya no'. Así no es", destacó la 'Retoquitos.