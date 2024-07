Hermano de Yola Polastri revela que la artista no se enteró de la muerte de su hermano menor: "Fue fatal"

Yola Polastri está próxima a ser enterrada en el camposanto Jardines de La Paz y su hermano mayor, Augusto Polastri, reveló que la 'Chica de la tele' se fue en paz y tranquila ya que nunca se enteró que su hermano menor murió mientras ella estaba en UCI.

En una reciente entrevista con el programa 'Préndete', el hermano de la talentosa animadora infantil la recordó con mucho cariño y comentó que no esperaban que Yola sufriera un infarto, ya que estaba recuperándose favorablemente después de pasar varias semanas internada una conocida clínica local.

"No (no se enteró de la muerte de su hermano), no lo supo, no llegó a saber. Es que ella ha estado delicada. Más bien esto del infarto se nos adelantó a todos. Esto fue fatal. No esperábamos esto, no esperábamos que le de un infarto. Esperábamos que se recupere. Fue una sorpresa. (...) Fue muy buena hermana, excelente, preocupada en todo", expresó con mucha nostalgia.