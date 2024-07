¡Qué fuerte! Pamela Franco habría quedado fuera de América Televisión tras escándalo con Cueva, según Rodrigo González

La cantante de cumbia Pamela Franco está en el centro de la controversia después de revelarse que mantiene un vínculo cercano con Christian Cueva. No obstante, el futbolista aparentemente sigue comprometido con su esposa Pamela López. Este escándalo habría afectado significativamente a la cumbiambera peruana, ya que supuestamente fue despedida de su programa 'Consume Perú'.

Recordemos que luego de las imágenes que 'Amor y Fuego' reveló del auto de Christian Cueva en la fiesta de Pamela Franco, el futbolista anunció que estaba separado de Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Pamela Franco despedida de América TV?

En la última emisión de Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González, más conocido como Peluchín, interrumpió la programación para compartir una información polémica en vivo, anunciando que la cumbiambera Pamela Franco ya no forma parte de su espacio televisivo en América Televisión, aparentemente debido a su reciente escándalo.

Por tal motivo, Rodrigo González reveló que Pamela Franco se habría quedado sin empleo en el canal de Pachacamac. "Noticia de última hora, según me informan que Pamela Franco ya no habría grabado el último programa al que pertenece después de escándalo, lo que habría pasado es que después de este escándalo quedó fuera del show", dijo en un inicio el polémico Peluchín sorprendido por la noticia.

Esta situación causaría bastantes problemas a Pamela Franco, pues más allá de las críticas que ha recibido en las redes sociales, su trabajo habría terminado pagando las consecuencias de la polémica en la que está envuelta.

Christian Cueva habría seguido viéndose con Pamela Franco

La controversial Janet Barboza dio detalles sobre los encuentros que habrían tenido Christian Cueva y Pamela Franco, y afirmó que el futbolista le habría enviado regalos en más de una ocasión. Las declaraciones de la popular 'rulitos' sorprendieron a todos en el set de grabación de América Hoy.

"Me hicieron llegar información por fotografías. Desde hace un mes Pamela Franco venía recibiendo rosas azules y ustedes saben que siempre hay un amigo que no le gusta este par de 'pendencieros', pues los vamos a exponer. Según un informante, Pamela Franco recibía rosas azules desde hace un mes", empezó diciendo Janet Barboza.

"Le dije a Brunella Horna 'avísale a la López que se vienen movidas' porque me indican que Christian Cueva estaría nuevamente buscando o ya en contacto con Pamela Franco", sostuvo la popular Rulitos.

Por su parte, Brunella Horna aclaró esta situación. "Janet me escribió hace una semana y le dije a Pamela (López). La llamo pero no habían suficientes pruebas donde diga o señale que sea Christian Cueva que le haya mandado esas flores. Dijo que no creía en los rumores porque eran rumores", dijo Brunella respaldando la versión de Janet Barboza.