Pamela Franco responde a críticas al llegar a Lima tras gira en Europa: "Mucha gente quiere verme llorando"

Pamela Franco, la conocida cantante de cumbia, llegó a Lima el 31 de julio después de su gira por Europa, donde se presentó en España e Italia. Su llegada al aeropuerto Jorge Chávez fue todo un evento, con una multitud de periodistas esperándola para obtener sus declaraciones.

El regreso de Pamela Franco de su polémico gira en Europa causó gran expectativa. Instarándula, un conocido portal de espectáculos, compartió videos de este 31 de julio de la cantante rodeada por reporteros.

Pamela Franco regresa de Europa. (Instarándula)

Decepción en la gira. Sin embargo, la gira por Europa no fue del todo positiva. El programa "Magaly TV La Firme" reveló el 30 de julio la decepción de una empresaria que afirmó haber perdido mucho dinero debido a la gira de Pamela. Susan Bernal, la empresaria, explicó que invirtió mucho esperando atraer a un gran número de seguidores, pero la realidad fue diferente.

A pesar de las dificultades, el concierto en Barcelona el 26 de julio logró llenar el local, en parte porque Pamela habló sobre infidelidades, un tema que capturó la atención del público. Magaly mencionó que una cosa era ser furor por el chisme y otra por ser artista, resaltando el fracaso de la gira de Franco.

A su llegada de Europa, Pamela Franco se mostró fuerte a pesar de las críticas y los rumores. Confesó que es fuerte y que no llorará frente a una cámara.

"Yo soy fuerte. Si mucha gente quiere verme llorando, yo llorando no voy a solucionar nada y menos delante de una cámara. Si yo me siento mal, pues tengo mi casa" , comentó la cantante, mostrando su determinación de no dejarse afectar por los comentarios negativos.

Ante esta afirmación, el reportero de "Amor y Fuego" le recordó que a inicios de año sí lloró en un programa de televisión, es decir en "Mande quien Mande". En él habló de la infidelidad en la que fue víctima y rompió en llanto al aceptar que fue la amante de Christian Cueva.

Por último, Pamela Franco aseguró estar cansada de lo que supuestamente se inventan en TV sobre ella. Admitió que entiende que es su trabajo, pero mencionó que ahora está enfocada en trabajar. También reveló que a veces no quiere decir nada, porque sabe que no le van a creer.

"Yo asumo mis cosas de ahora en adelante. Yo no me voy a detener en el pasado, tampoco voy a estar llorando por cosas que están diciendo. Y menos me voy a sentir mal por cosas que son inventos de muchas personas. Yo entiendo el trabajo de la televisión y todo lo que vende. Pero ya, ya me voy a enfocar en mí, en mi trabajo y nada más", afirmó.