Magaly se burla de la gira por Europa de Pamela Franco: "Fue un fracaso, nadie la quiere ver"

Pamela Franco, en medio de una posible vinculación sentimental con Christian Cueva, se fue de gira por Europa hace varias semanas. Sin embargo, no tuvo el éxito que se esperaba por lo que Magaly Medina calificó la gira como un fracaso.

Después de sus lujosas vacaciones en Miami, la 'Urraca' volvió a la TV y en su más reciente programa no pudo evitar volver a tocar el tema de Pamela Franco. Además, presentó audios donde la organizadora de la gira acepta que contratar a la cantante de cumbia fue una decepción.

"El único lugar donde tuvo éxito fue en Barcelona porque en los anteriores tuvo que cancelar porque no se habían vendido las entradas. Esta no fue una buena gira para Pamela Franco", dijo Magaly en un inicio tras recordar que los locales donde la cumbiambera se presentó lucían vacíos.

En esa misma línea, Magaly criticó que algunos organizadores de eventos donde Pamela Franco se presentó hayan dejado entrever que en la presentación de Madrid iba a estar Christian Cueva, lo cual resultó ser mentira ya que 'Aladino' estaba en el norte del Perú.

Hace unos días una usuaria de TikTok llamada @la.vitteri mostró un video en el que Pamela Franco confiesa que está pasando un mal momento y descartó que el motivo sea los rumores de su posible relación con Christian Cueva, sino por la salud de su pequeña hija de poco más de dos años.

"No me encuentro bien, pero no por los chismes, sino porque tengo a mi hija hospitalizada en Perú ahorita", dijo la exvocalista de Alma Bella con un rostro evidentemente desencajado y preocupado.