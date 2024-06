¡Se quiebra! Ivana Yturbe llora tras dejar a su hija para poder trabajar: "Estarás orgullosa de mamá"

Ivana Yturbe se quebró durante el programa de 'El Gran Chef Famosos', luego de confesar que extraña a su hija y es que la modelo ha permanecido siempre a su lado, sin embargo, el trabajo ha provocado que se distancien por largas horas.

La modelo se sinceró en el programa a tal punto de derramar algunas lágrimas por su hija Almudena quien crece a pasos agigantados rodeada del amor de su familia.

La extraña

Durante el programa de 'El Gran Chef Famosos', Ivana Yturbe se dejó ver bastante sensible, pues la modelo reveló que han sido días difíciles ya que es la primera vez que se separa de su hija por largos periodos de tiempo.

La esposa de Beto Da Silva confesó que ella ha sido su fiel compañera desde su nacimiento, sin embargo, el trabajo ha llevado a que no vea a su hija muy seguido y le cause nostalgia no poder compartir con la pequeña como antes.

"Creo que muchas mamás me van a entender y de verdad que mi admiración y respeto para cada una de las mamás que se despiertan súper temprano para ir a trabajar y regresan súper tarde y tal vez no pueden ver a su bebé o la encuentra durmiendo", dijo inicialmente la modelo con la voz quebrada.

Asimismo, Ivana reveló que a pesar de que el proceso de separación de su engreída es triste, trata de que Almudena sea su motivo para seguir saliendo adelante haciendo lo que más le gusta para que su pequeña pueda estar orgullosa de los logros de su madre.

Seguidamente, la influencer compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales resaltando todo el amor que siente hacia su hija y todo el esfuerzo que hace por su familia.

"Mi bebe, desde el día que llegaste a este mundo no nos separamos. Mi trabajo me permitió llevarte conmigo a todos lados, hoy enfrentamos nuevos retos, el ritmo del programa hace que a veces no estemos 24/7 juntas pero sé que cuando seas más grande estarás orgullosa de mamá. Te amo", escribió la modelo con un carrete de diversas fotos de su engreída.

Diversos usuarios entendieron por el momento que pasa Ivana ya que diversas mamás se sintieron identificada con la modelo quien en todo momento ha presumido su rol como madre.

"Eres una super mamá Ivana!! De verdad que desde que te veo en el programa cambie totalmente la imagen que tenía de ti", "Los sacrificios con Amor siempre Nos dan Buenisimos Resultados Hermosa", "Obviooooooo tiene a la mejor mamiiitaaaa modelo", "Mis respetos Ivanita estupenda y amorosa mamita", fueron algunos de los comentarios.

Por el momento, Ivana se mantiene en competencia en 'El Gran Chef Famosos' demostrando que puede superarse gala tras gala.

¿En la dulce espera? Ivana Yturbe hace peculiar anuncio en redes

Ivana Yturbe se encuentra en la mejor etapa de su vida y es que la modelo se ha dedica al cuidado completo de su hija a en apoyar en su carrera deportiva a su esposo Beto Da Silva.

Como se sabe la influencer se mudó nuevamente, pero esta vez a Tarma donde se encuentra jugando su esposo en su club deportivo.

Lejos de mostrarse incómoda por estar viajando continuamente junto a su hija para iniciar de nuevo junto a Beto, Ivana se ha dejado ver feliz y hasta se acaba de adaptar a su nuevo hogar ya que fue vista en eventos de la localidad juntos a su familia.





Sin embargo, la modelo acaba de causar controversia luego de publicar en sus redes que aparentemente estaría esperando su segundo hijo con el jugador.

"Las buenas noticias se dan en vivo y en directo", escribió la influencer junto a una foto al lado del pelotero acompañado de un corazón.

Por otro lado, la modelo también despertó las sospechas mientras preparaba el platillo en "El Gran Chef Famosos" donde empezó a sentir náuseas.