"Lo prefiero así": Janet Barboza admite que no tiene amigos en la TV: ¿Y Ethel y Edson?

Janet Barboza revela que no necesita hacer amigos en la televisión, porque eso le permite ser frontal y decir lo que piensa sin filtros. La popular 'Rulitos' regresa a la pantalla chica con "América Hoy", junto a Ethel Pozo y Edson Dávila.

En una reciente entrevista, la conductora Janet Barboza habló sin rodeos sobre su postura en el mundo de la televisión.

"Yo ya no estoy en la edad ni en los tiempos de quererle caer bien a alguien. Si te agrado, bien; si no, me da igual. Tengo la responsabilidad de comunicar algo real y dar mi opinión sobre lo que creo que es correcto", afirmó con total seguridad.